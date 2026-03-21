Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев подвел итог матча против ЦСКА (1:3).

«Отличная игра, играли изо всех сил.  Понравилось, как команда отреагировала на два пропущенных мяча.  Понравилось, что Агаларов забил гол, — значит, слушает.  Когда мы пришли, то говорили нападающим, как нужно открываться.  Вот он открывается и получает моменты», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

ЦСКА с 39 очками в активе поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.  «Динамо» с 21 баллом идет на 12-м месте.