Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев подвел итог матча против ЦСКА (1:3).

«Отличная игра, играли изо всех сил. Понравилось, как команда отреагировала на два пропущенных мяча. Понравилось, что Агаларов забил гол, — значит, слушает. Когда мы пришли, то говорили нападающим, как нужно открываться. Вот он открывается и получает моменты», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

ЦСКА с 39 очками в активе поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 21 баллом идет на 12-м месте.