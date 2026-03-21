Комментатор Константин Генич высказался про ситуацию в московском «Спартаке».  Ранее красно-белые не смогли пройти московское «Динамо» (2:5, 1:0) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Константин Генич globallookpress.com

В 22-м туре чемпионата России «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом».  Игра состоится в воскресенье, 22 марта.

«Что касается "Спартака", мне кажется, вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь.  Вот какого тренера ни назначь в "Спартак", всё равно будет одно и то же.  Всё равно это будет буря в стакане.  Представим, что не Карседо у кромки поля, а Вадим Романов.  Вообще один в один всё было бы то же.

"Спартак" — команда куража.  Они делают то, что им футбольный интеллект, футбольное образование позволяет делать.  В остальном сказать, что "Спартак" меняется при Карседо?  Ну, здорово, сыграли "на ноль".  При том, что "Динамо" практически ничего не сумело создать», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».