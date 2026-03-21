Комментатор Константин Генич высказался про ситуацию в московском «Спартаке». Ранее красно-белые не смогли пройти московское «Динамо» (2:5, 1:0) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

В 22-м туре чемпионата России «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом». Игра состоится в воскресенье, 22 марта.

«Что касается "Спартака", мне кажется, вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь. Вот какого тренера ни назначь в "Спартак", всё равно будет одно и то же. Всё равно это будет буря в стакане. Представим, что не Карседо у кромки поля, а Вадим Романов. Вообще один в один всё было бы то же.

"Спартак" — команда куража. Они делают то, что им футбольный интеллект, футбольное образование позволяет делать. В остальном сказать, что "Спартак" меняется при Карседо? Ну, здорово, сыграли "на ноль". При том, что "Динамо" практически ничего не сумело создать», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».