В матче 22-го тура чемпионата России ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1.
В составе победителей точными ударами отметились Энрике Кармо на 15-й минуте, Матвей Кисляк на 21-й минуте и Тамерлан Мусаев на 71-й минуте. За гостей же отличился Гамид Агаларов на 25-й минуте.
Результат матча
ЦСКАМосква3:1Динамо МхМахачкала
1:0 Henrique Carmo 15'
ЦСКА: Akinfeev, Gajic, Lukin, Danilov, Krugovoy, Barinov, Kislyak, Henrique Carmo, Oblyakov, Kozlov, Gondou
Динамо Мх: Volk, Azzi, Alarcon, Tabidze, Dapo, Mrezigue, Moubarik, Glushkov, Hosseinnejad, Sundukov, Agalarov
ЦСКА с 39 очками в активе поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 21 баллом идет на 12-м месте.