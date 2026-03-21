В матче 22-го тура чемпионата России ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1.

Матвей Кисляк globallookpress.com

В составе победителей точными ударами отметились Энрике Кармо на 15-й минуте, Матвей Кисляк на 21-й минуте и Тамерлан Мусаев на 71-й минуте.  За гостей же отличился Гамид Агаларов на 25-й минуте.

Результат матча

ЦСКАМоскваЦСКА3:1Динамо МхДинамо МхМахачкала
1:0 Henrique Carmo 15'
ЦСКА:  Akinfeev,  Gajic,  Lukin,  Danilov,  Krugovoy,  Barinov,  Kislyak,  Henrique Carmo,  Oblyakov,  Kozlov,  Gondou
Динамо Мх:  Volk,  Azzi,  Alarcon,  Tabidze,  Dapo,  Mrezigue,  Moubarik,  Glushkov,  Hosseinnejad,  Sundukov,  Agalarov

ЦСКА с 39 очками в активе поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.  «Динамо» с 21 баллом идет на 12-м месте.