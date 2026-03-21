Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура Серии А против «Торино» (3:2).

«Тройка атаки? Наш балансирный игрок — Салемакерс, потому что, когда мы защищаемся, он должен быть пятым обороняющимся игроком, а когда мы атакуем, он должен быть третьим атакующим.

Сегодня, спустя некоторое время, я выпустил Пулишича на фланге, потому что нам нужно было больше пространства, учитывая, что они обороняются очень компактным блоком в центре.

Сезон подходит к концу. Когда начинается чемпионат, вы сосредотачиваетесь только на отдельном матче и результате, в то время как в заключительной части сезона приходится думать еще и о турнирной таблице. Сегодня было важно победить после недавних результатов. Это было нелегко, особенно потому, что "Торино" провел хороший матч.

Для достижения нашей главной цели теперь нужно одержать на одну победу меньше. При таком положении дел нас, безусловно, ждет отличный спортивный и футбольный вечер в матче с "Наполи" в следующем туре», — цитирует Аллегри сайт Джанлуки Ди Марцио.

После этого матча «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 63 очками в активе. Команда отстает от лидерства в чемпионате на 5 баллов. В следующем матче «Милан» сыграет против «Наполи» 6-го апреля.