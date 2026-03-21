«Милан» одолел «Торино» (3:2) в матче 30-го тура итальянской Серии А.
У «россонери» голами отметились Страхиня Павлович на 37-й минуте, Адриен Рабьо на 54-й минуте и Юссуф Фофана на 56-й минуте.
В составе «Торино» голы забили Джованни Симеоне на 44-й минуте и Никола Влашич на 83-й минуте с пенальти.
1:0 Страхиня Павлович 37' 1:1 Джованни Симеоне 44' 2:1 Адриен Рабьо 54' 3:1 Юссуф Фофана 56' 3:2 Никола Влашич 83' пен.
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Закари Атекаме 46'), Кони де Винтер, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс (Давид Одогу 90'), Давиде Бартезаги, Юссуф Фофана (Самуэле Риччи 69'), Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич (Сантьяго Хименес 77'), Никлас Фуллкруг (Кристофер Нкунку 70')
Торино: Альберто Палеари, Рафаэль Обрадор (Нильс Нкунку 89'), Маркус Педерсен, Энсо Эбосс (Сандро Куленович 89'), Ардиан Исмайли, Сауль Коко, Гвидас Гинейтис (Чезаре Казадей 74'), Маттео Прати (Че Адамс 63'), Никола Влашич, Джованни Симеоне, Дуван Сапата (Эмирхан Ильхан 63')
Жёлтые карточки: Фикайо Томори 9', Страхиня Павлович 82' — Эмирхан Ильхан 90+3'
После этого матча «Милан» располагается на 2-й позиции в таблице Серии А с 63 очками в активе. «Торино» — на 14-й строчке с 33 баллами.