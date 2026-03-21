Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о победе в матче против «Пари НН» (5:0).

«Мы хорошо разобрали соперника. Игра была полностью под нашим контролем, до наших ворот редко подходили. С одной стороны, это хорошо, а с другой — плохо для меня, потому что минут 5-10 стою без работы, а потом надо включаться. Было очень важно не терять концентрацию.

Покер Кордобы? Джон не перестаёт удивлять. Всей командой его поздравили. Думаю, для него это очень важно перед поездкой в сборную», — цитирует Агкацева «Чемпионат».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 49-ю очками в активе. «Пари НН» — на 13-й позиции с 20-ю баллами.