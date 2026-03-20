В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Болонья» в овертайме переиграла «Рому» со счетом 4:3.
В основное время на голы Джона Роу, Федерико Бернардески и Сантьяго Кастро римляне ответили точными ударами Эвана Н'Дики, Доньелла Малена и Лоренцо Пеллегрини.
Все решилось в овертайме, где гол Николо Камбьяги принес «Болонье» победу и путевку в четвертьфинал Лиги Европы.
Результат матча
РомаРим3:4БолоньяБолонья
0:1 Джонатан Роу 22' 1:1 Эван Н'Дика 32' 1:2 Федерико Бернардески 45+2' пен. 1:3 Сантьяго Кастро 58' 2:3 Дониелл Мален 69' пен. 3:3 Лоренцо Пеллегрини 80' 3:4 Николо Камбьяги 111'
Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Зеки Челик (Брайан Сарагоса 109'), Ману Коне (Лоренцо Пеллегрини 20'), Бриан Кристанте, Уэсли Франса, Никколо Писилли (Нейл Эль-Айнауи 104'), Стефан Эль-Шаарави (Робиньо Ваз 57'), Дониелл Мален
Болонья: Федерико Равалья, Джон Лукуми, Мартин Витик (Николо Камбьяги 73'), Надир Цортеа, Льюис Фергюсон, Томмазо Побега (Никола Моро 91'), Ремо Фройлер (Торбьёрн Хеггем 114'), Жоау Мариу, Сантьяго Кастро (Николо Казале 73'), Джонатан Роу (Тёйс Даллинга 73'), Федерико Бернардески (Риккардо Орсолини 79')
Жёлтые карточки: Зеки Челик 55' — Мартин Витик 26', Надир Цортеа 71', Джон Лукуми 76', Ремо Фройлер 108', Льюис Фергюсон 116'
За выход в полуфинал турнира «Болонья» поспорит с английской «Астон Виллой».