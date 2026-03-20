В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы испанский «Бетис» разгромил греческий «Панатинаикос» со счетом 4:0.

Открыли счет хозяева уже на 8-й минуте благодаря голу Айтора Руибаля. Удвоили преимущество испанцы на 45+1-й минуте усилиями Софьяна Амрабата. На 53-й минуте Кучо довел преимущество «Бетиса» до разгромного, а на 66-й минуте Антони установил окончательный результат на табло.

Результат матча Бетис Севилья 4:0 Панатинаикос Афины 1:0 Айтор Руйбаль 8' 2:0 Софьян Амрабат 45+1' 3:0 Кучо Эрнандес 53' 4:0 Антони 66' Бетис: Пау Лопес, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Натан, Рикардо Родригес, Пабло Форнальс ( Серхи Альтмира 73' ), Софьян Амрабат ( Альваро Фидальго 62' ), Антони, Абде Эззальзули ( Родриго Рикельме 90' ), Айтор Руйбаль ( Марк Рока 62' ), Кучо Эрнандес ( Эсекьель Авила 73' ) Панатинаикос: Альбан Лафон, Гиоргос Кирьякопулос, Давиде Калабрия, Хавьер Эрнандес, Сверрир Ингасон, Факундо Пельистри ( Filip Đuricic 71' ), Ренату Саншеш ( Адам Черин 54' ), Висенте Таборда ( Манолис Сиопис 85' ), Анастасиос Бакасетас ( Педро Чиривелья 54' ), Andrews Tetteh, Georgios Katris ( Кароль Свидерски 71' ) Жёлтые карточки: Эсекьель Авила 90+4' — Висенте Таборда 19', Гиоргос Кирьякопулос 55', Filip Đuricic 90'

Статистика матча 11 Удары в створ 2 8 Удары мимо 1 62 Владение мячом 38 4 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 4 Фолы 10

«Бетис» по сумме двух встреч выиграл с результатом 4:1 и пробился в четвертьфинал Лиги Европы, где ему предстоит сыграть против «Браги».