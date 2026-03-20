В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы испанский «Бетис» разгромил греческий «Панатинаикос» со счетом 4:0.
Открыли счет хозяева уже на 8-й минуте благодаря голу Айтора Руибаля. Удвоили преимущество испанцы на 45+1-й минуте усилиями Софьяна Амрабата. На 53-й минуте Кучо довел преимущество «Бетиса» до разгромного, а на 66-й минуте Антони установил окончательный результат на табло.
Результат матча
БетисСевилья4:0ПанатинаикосАфины
1:0 Айтор Руйбаль 8' 2:0 Софьян Амрабат 45+1' 3:0 Кучо Эрнандес 53' 4:0 Антони 66'
Бетис: Пау Лопес, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Натан, Рикардо Родригес, Пабло Форнальс (Серхи Альтмира 73'), Софьян Амрабат (Альваро Фидальго 62'), Антони, Абде Эззальзули (Родриго Рикельме 90'), Айтор Руйбаль (Марк Рока 62'), Кучо Эрнандес (Эсекьель Авила 73')
Панатинаикос: Альбан Лафон, Гиоргос Кирьякопулос, Давиде Калабрия, Хавьер Эрнандес, Сверрир Ингасон, Факундо Пельистри (Filip Đuricic 71'), Ренату Саншеш (Адам Черин 54'), Висенте Таборда (Манолис Сиопис 85'), Анастасиос Бакасетас (Педро Чиривелья 54'), Andrews Tetteh, Georgios Katris (Кароль Свидерски 71')
Жёлтые карточки: Эсекьель Авила 90+4' — Висенте Таборда 19', Гиоргос Кирьякопулос 55', Filip Đuricic 90'
«Бетис» по сумме двух встреч выиграл с результатом 4:1 и пробился в четвертьфинал Лиги Европы, где ему предстоит сыграть против «Браги».