В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Порту» на своем поле оказался сильнее «Штутгарта» со счетом 2:0.
На 21-й минуте Виллиам Гомес вывел вперед португальскую команду, а на 72-й минуте Виктор Фрохолдт установил окончательный результат на табло.
Результат матча
ПортуПорту2:0ШтутгартШтутгарт
1:0 Виллиам Гомес 21' 2:0 Виктор Фрохольдт 72'
Порту: Диогу Кошта, Алберту Кошта, Тьяго Силва, Ян Беднарек, Заиду Сануси (Якуб Кивёр 57'), Секо Фофана (Алан Варела 73'), Пабло Росарио, Родригу Мора (Виктор Фрохольдт 46'), Борха Сайнс (Мартин Фернандеш 66'), Виллиам Гомес, Теремас Моффи
Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт (Тьягу Томаш 62'), Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Лука Жакес, Крис Фюрих (Лоранс Ассиньон 79'), Билаль эль-Ханнус, Ангело Штиллер (Бадредин Буанани 79'), Атакан Каразор (Николас Нартей 62'), Эрмедин Демирович, Дениз Ундав (Чема Андрес 79')
Жёлтые карточки: Пабло Росарио 7', Заиду Сануси 23', Родригу Мора 25' — Эрмедин Демирович 35', Лука Жакес 64', Николас Нартей 76', Лоранс Ассиньон 90'
Красная карточка: Николас Нартей 78' (Штутгарт)
«Порту» выиграл по сумме двух матчей 4:1 и сыграет против «Ноттингем Форест» в четвертьфинале Лиги Европы.