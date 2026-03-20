Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо объявил состав национальной команды на стыковые матчи ЧМ-2026.
Вратари: Элиа Каприле («Кальяри»), Марко Карнезекки («Аталанта»), Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»), Алекс Мерет («Наполи»).
Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно («Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Диего Коппола («Париж»), Федерико Димарко («Интер»), Федерико Гатти («Ювентус»), Джанлука Манчини («Рома»), Марко Палестра («Кальяри»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Леонардо Спинаццола («Наполи»).
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Интер»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Никколо Пизилли («Рома»), Сандро Тонали («Ньюкасл»).
Нападающие: Федерико Кьеза («Ливерпуль»), Франческо Эспозито («Интер»), Мойзе Кен («Фиорентина»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Аталанта»), Матео Ретеги («Аль-Кадисия»), Джанлука Скамакка («Аталанта»).
Сборной Италии предстоит встреча против сборной Северной Ирландии 26 марта. В случае победы ей предстоит еще одна игра.