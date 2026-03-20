Хавбек «Рубина» Руслан Безруков надеется, что в чемпионате России-2025/26 клуб сможет финишировать в топ-5.

«Конечно, рады отобрать очки у лидеров. Но все равно ставим себе задачу выше — попасть в пятерку. Мы грезим этой задачей и хотим сделать все для этого.

Мы идем от матча к матчу. И вот надо сначала добрать эти шесть очков до пятого места, а потом уже смотреть дальше», — приводят слова Безрукова «Известия».

«Рубин» набрал 29 очков и находится на восьмом месте в таблице РПЛ. В 22-м туре казанцы 22 марта в гостях встретятся с «Крыльями Советов».