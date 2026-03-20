В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы английская «Астон Вилла» победила французский «Лилль» со счетом 2:0.
Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стали Джон МакГин на 31-й минуте и Леон Бэйли на 86-й минуте.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем2:0ЛилльЛилль
1:0 Джон МакГинн 54' 2:0 Леон Бэйли 86'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Ламаре Богард (Мэтти Кэш 74'), Виктор Линделёф, Пау Торрес, Ян Матсен, Амаду Онана, Дуглас Луис, Джон МакГинн (Эмилиано Буэндия 74'), Джейдон Санчо (Харви Эллиотт 84'), Морган Роджерс (Леон Бэйли 84'), Тэмми Абрахам (Олли Уоткинс 56')
Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье (Тьяго Сантос 81'), Ромен Перро, Шансель Мбемба, Алешандро Рибейро (Айсса Манди 73'), Натан Нгой, Набиль Бенталеб, Айюб Буадди (Ноа Эджума 66'), Фелиш Коррея (Хакон-Арнар Харальдссон 66'), Оливье Жиру, Ngal'ayel Mukau (Матиас Фернандес 66')
Жёлтые карточки: Дуглас Луис 72' — Фелиш Коррея 25'
По сумме двух встреч «Астон Вилла» выиграла с результатом 2:0 и шагнула в четвертьфинал Лиги Европы. Для «Лилля» выступление в турнире завершено.