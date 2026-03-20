В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы английская «Астон Вилла» победила французский «Лилль» со счетом 2:0.

Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стали Джон МакГин на 31-й минуте и Леон Бэйли на 86-й минуте.

Результат матча

Астон Вилла Бирмингем 2:0 Лилль Лилль

1:0 Джон МакГинн 54' 2:0 Леон Бэйли 86'

Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Ламаре Богард ( Мэтти Кэш 74' ), Виктор Линделёф, Пау Торрес, Ян Матсен, Амаду Онана, Дуглас Луис, Джон МакГинн ( Эмилиано Буэндия 74' ), Джейдон Санчо ( Харви Эллиотт 84' ), Морган Роджерс ( Леон Бэйли 84' ), Тэмми Абрахам ( Олли Уоткинс 56' )

Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье ( Тьяго Сантос 81' ), Ромен Перро, Шансель Мбемба, Алешандро Рибейро ( Айсса Манди 73' ), Натан Нгой, Набиль Бенталеб, Айюб Буадди ( Ноа Эджума 66' ), Фелиш Коррея ( Хакон-Арнар Харальдссон 66' ), Оливье Жиру, Ngal'ayel Mukau ( Матиас Фернандес 66' )

Жёлтые карточки: Дуглас Луис 72' — Фелиш Коррея 25'