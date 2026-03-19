В четверг, 19 марта, «Ракув» примет «Фиорентину» в рамках 2-го матча 1/8 финала Лиги Конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+2' Перерыв. Поочередно команды владели инициативой, но голов забить не получилось.

45+2' Удар Додо из-за пределов штрафной «Ракува» с внешней стороны стопы, вратарь хозяев Зых на чеку.

45+1' Удар Фаджоли с линии штрафной «Ракува», сумел среагировать вратарь хозяев Зых.

45' Добавленное время 2 минуты.

44' Много борьбы в середине поля в эти мгновения.

42' Разыгрывают мяч футболисты «Ракува» в поисках бреши в обороне «Фиорентины».

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 55 Владение мячом 45 2 Угловые удары 0 2 Офсайды 0 4 Фолы 2

39' Подача в штрафную «Фиорентины», но защитник гостей Лука Раньери не позволил Макуху нанести удар головой.

39' Позиционная атака «Ракува».

37' Передача Струски в штрафную «Фиорентины» на Макуха получилась слишком сильной, мяч в руки вратарю гостей Кристенсену прилетел.

35' Инициатива у «Фиорентины».

33' Удар с лёту Кина из пределов штрафной «Ракува», грамотно выбравший позицию вратарь хозяев Зых мяч зафиксировал.

33' Отошли на свою половину поля игроки «Ракува» и встречают неспешную атаку «Фиорентины».

31' С мячом игроки «Фиорентины», играют в пас гости в середине поля.

29' Прострел Лопеса в штрафную «Фиорентины», Брунес бил в касание, мяч зацепив одного из защитников гостей пролетел рядом со штангой.

28' Планомерно развивается позиционная атака «Фиорентины».

27' В среднем темпе развивается игра.

25' Удар Брунеса из пределов штрафной «Фиорентины», мяч попав в одного из защитников гостей до ворот не долетел.

24' Высоко встречает «Фиорентина» развитие атаки «Ракува».

22' Жеан Карлос совершил классную подачу на дальнюю штангу ворот «Фиорентины», но в борьбе за мяч нарушил правила нападающий хозяев Макух.

21' Позиционная атака «Ракува».

20' Быстрая атака «Фиорентины», но прострел в штрафную «Ракува» Фабьяно Паризи оказался не точным.

19' Замена у «Ракува»: Фран Тудор ушел, вышел Арель Мосур.

17' Повреждение у Франа Тудора, медики «Ракува» приглашены на поле.

15' Удар Ивана Лопеса со штрафного «Ракува» в створ ворот «Фиорентины», кулаками отразил мяч на угловой вратарь гостей Кристенсен.

13' «Фиорентина» разыгрывает мяч на половине поля «Ракува», организованно обороняется польская команда.

11' Поочередно команды проводят атаки, игра в высоком темпе развивается.

08' Удар с лёту Репки с подбора с линии штрафной «Фиорентины», мяч выше ворот полетел.

07' Взяв мяч под контроль игроки «Фиорентины» приступили к своей позиционной атаке.

05' В «офсайд» угодила атака «Ракува», Амеяв в него попал.

04' Позиционная атака «Ракува» увенчалась прострелом в штрафную «Фиорентины», отбились гости.

03' Удар Кина из пределов штрафной «Ракува», сумел накрыть полёт мяча в сетку защитник хозяев Стратос Сварнас.

03' Подача в штрафную «Фиорентины», уверенно на выходе забрал мяч руками вратарь гостей Оливер Кристенсен.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Фиорентины».

До матча

20:43 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

20:35 Матч пройдет на стадионе «Ракув» в Ченстохове, вмещающем 11 600 зрителей.

20:25 Главным судьей матча будет Хуан Мартинес Мунуэра из Италии.

Стартовые составы команд

«Ракув»: Зых, Раковицан, Сварнас, Тудор, Струски, Репка, Лопес, Карлос, Амеяв, Макух, Брунес.

«Фиорентина»: Кристенсен, Комуццо, Паризи, Додо, Раньери, Фаббьян, Ндур, Харрисон, Фаццини, Фаджоли, Кин.

«Ракув»

«Красно-синие» сохраняют шансы на попадание в четвертьфинал. Команде нужно отыграть гандикап в один мяч. При этом «Ракув» в своем чемпионате находится на 5 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» уступили «Гурнику» Забже (1:3). До того команда была бита «Фиорентиной» (1:2). А вот поединок с «Погонью» Щецин завершился успехом (2:0). В пяти своих последних матчах «Ракув» одержал 2 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

«Красно-синие» нынче выглядят бледновато. Команда уступила дважды кряду. Команда явно постарается забить быстрый гол. Поляки намерены воспользоваться проблемами «фиалок» в обороне.

«Фиорентина»

«Фиалки» близки к попаданию в четвертьфинал. Команда победила в первом поединке. Причем «Фиорентина» находится на 16 месте в своем чемпионате. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Фиалки» уверенно переиграли «Кремонезе» (4:1). До того команда нанесла поражение «Ракуву» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Парму» (0:0). При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках победила 2 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

«Фиалки» нынче набрали обороты. Команда победила в 2 своих последних поединках. При этом «Фиорентина» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Зато в трех последних матчах команда не проиграла. «Фиалки» явно не собираются действовать на удержание минимального гандикапа. Итальянцы выглядят банально сильнее «Ракува».

Личные встречи

Первый матч между командами во Флоренции является единственным в истории, 12-го марта «Фиорентина» победила со счётом 2:1.

