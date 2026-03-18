19 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Ракув» и «Фиорентина». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ракув — Фиорентина с коэффициентом для ставки за 2.75.
«Ракув»
Турнирное положение: «Красно-синие» сохраняют шансы на попадание в четвертьфинал. Команде нужно отыграть гандикап в один мяч.
При этом «Ракув» в своем чемпионате находится на 5 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» уступили «Гурнику» Забже (1:3).
До того команда была бита «Фиорентиной» (1:2). А вот поединок с «Погонью» Щецин завершился успехом (2:0).
В пяти своих последних матчах «Ракув» одержал 2 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Красно-синие» нынче выглядят бледновато. Команда уступила дважды кряду.
Команда явно постарается забить быстрый гол. Поляки намерены воспользоваться проблемами «фиалок» в обороне.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» близки к попаданию в четвертьфинал. Команда победила в первом поединке.
Причем «Фиорентина» находится на 16 месте в своем чемпионате. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фиалки» уверенно переиграли «Кремонезе» (4:1).
До того команда нанесла поражение «Ракуву» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Парму» (0:0).
При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках победила 2 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Фиалки» нынче набрали обороты. Команда победила в 2 своих последних поединках.
При этом «Фиорентина» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Зато в трех последних матчах команда не проиграла.
«Фиалки» явно не собираются действовать на удержание минимального гандикапа. Итальянцы выглядят банально сильнее «Ракува».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ракув» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.
Прогноз: «Фиалки» ныне прибавили в плане игры и результатов, и уж точно постараются добить поляков.
Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут паритет.
Ставка: Ничья за 3.25
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ракув» уступил в 2 своих последних поединках
- «Фиалки» победили в 2 последних матчах
- «Фиалки» не проигрывают 3 матча кряду
- «Фиорентина» в 2 последних матчах отличилась 6 забитыми мячами
- В 4 своих последних выездных матчах флорентийцы победили 3 раза