19 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Ракув» и «Фиорентина». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ракув — Фиорентина с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Ракув»

Турнирное положение: «Красно-синие» сохраняют шансы на попадание в четвертьфинал. Команде нужно отыграть гандикап в один мяч.

При этом «Ракув» в своем чемпионате находится на 5 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» уступили «Гурнику» Забже (1:3).

До того команда была бита «Фиорентиной» (1:2). А вот поединок с «Погонью» Щецин завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Ракув» одержал 2 победы. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Красно-синие» нынче выглядят бледновато. Команда уступила дважды кряду.

Команда явно постарается забить быстрый гол. Поляки намерены воспользоваться проблемами «фиалок» в обороне.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» близки к попаданию в четвертьфинал. Команда победила в первом поединке.

Причем «Фиорентина» находится на 16 месте в своем чемпионате. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фиалки» уверенно переиграли «Кремонезе» (4:1).

До того команда нанесла поражение «Ракуву» (2:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Парму» (0:0).

При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках победила 2 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фиалки» нынче набрали обороты. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Фиорентина» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. Зато в трех последних матчах команда не проиграла.

«Фиалки» явно не собираются действовать на удержание минимального гандикапа. Итальянцы выглядят банально сильнее «Ракува».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ракув» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Фиалки» ныне прибавили в плане игры и результатов, и уж точно постараются добить поляков.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут паритет.

Ставка: Ничья за 3.25

