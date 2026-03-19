Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре московского «Динамо» под руководством Ролана Гусева.

«Особого феномена не вижу. Да, "Динамо" побежало, но оно побежало, потому что игрокам позволяют бежать. Когда они свободны и раскованы в действиях, они выходят на свой уровень. Выше головы из них никто не прыгает, они просто играют на своем уровне. Гусев просто их раскрепостил. Хоть игра в обороне и вызывает у меня некоторые вопросы, но за счет атаки они выходят и играют. Есть настроение и кураж, футболисты теперь друг другу доверяют. Это важно, когда внутри такой психологический климат.

Не понимаю, по каким критериям работодатели определяют, подходит им тренер или не подходит. Хотел бы, чтобы Гусев остался в "Динамо". Хотел бы, чтобы в наших командах работали отечественные тренеры», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, что Гусев зимой официально возглавил «Динамо». Сейчас команда идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.