Крайний защитник «Динамо» (Махачкала) Сослан Кагермазов рассказал, какие изменения произошли в игре команды после назначения на пост главного тренера Вадима Евсеева.

«Помимо изменения схемы, он хочет, чтобы мы всегда играли в атаку. Если забираем мяч, то нужно обязательно смотреть вперёд. Это самое главное требование от него и одна из наших задач. Потому что мы мало забивали в первой части сезона», — сказал Кагермазов «СЭ».

Зимой 50‑летний Евсеев сменил на посту главного тренера дагестанского клуба Хасанби Биджиева, заключив контракт на полтора года.

Сейчас «Динамо» (Махачкала) занимает 12‑ю строчку в таблице РПЛ после 21 матча, набрав 21 очко.