Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова».

«Настроение рабочее. Мы непростой матч провели с "Акроном" (1:1), уже его вчера разобрали, так были плюсы и минусы. Плюс в том, что вдесятером играть целый тайм не так просто, но ребята от своей игры не отошли. Немного пространства отдали, но за инициативу боролись, даже моменты были, выбегали.

Теперь "Ростов", который, кстати, тоже пару игр провёл вдесятером, мы как бы в одном состоянии. Другое дело, что неудачная серия у команды. Естественно, у нас всегда игры с "Ростовом" боевые. Первый матч, если помните, сыграли 1:1, поэтому мы ждём непростую встречу. И самое главное — подготовиться. Силва сейчас дисквалифицирован. Слава богу, все плюс-минус здоровы. Понятно, маленькие болячки бывают, но ещё два дня есть, будем искать оптимальный состав и тактику против Ростова», — сказал Черчесов пресс-службе клуба.

Матч между «Ахматом» и «Ростовом» состоится 21-го марта в 13:45 мск.

Грозненская команда занимает 9-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Ростов» — на 11-й строчке с 22 баллами.