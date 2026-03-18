Футбольный эксперт Андрей Созин предположил, что игроки ЦСКА «сливают» главного тренера команды Фабио Челестини.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

Напомним, что армейцы крупно проиграли «Краснодару» (0:4) и вылетели из Кубка России Пути РПЛ.

«Вокруг ЦСКА много нехорошей информации. И про жену Фабио Челестини, которая с зимы работает в клубе аналитиком, и про ссору с Березуцким, который из-за этого команду покинул… Сначала в это было тяжело поверить. Потому что слишком всё было радужно зимой: не бывает такого фона, стольких слов о борьбе за чемпионство, столько надежд, если в команде всё плохо.

А сейчас веры, что всё действительно сломалось так глубоко, гораздо больше. У меня вообще сложилось впечатление: может, игроки ЦСКА сливают Челестини? Такое резкое пике… Да, я до конца тоже не понимаю, какая бразильцам разница, кто их тренирует. Но как ещё объяснить такой провал?

Руководство клуба будто упустило ситуацию. Не заметили лёгкий ветерок, который сейчас уже превратился в ураган. С одной стороны, сложно идти на смену главного тренера прямо сейчас. С другой — второй шанс в Кубке тут вряд ли играет роль, дело не только в результатах. Половину команды ты не поменяешь, тем более после такого трансферного окна. И в команде сейчас не играют ни россияне, ни иностранцы. Так что отставка Челестини — лишь вопрос времени», — сказал Созин Чемпионату.

У ЦСКА продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд. До матча с «Краснодаром» армейцы уступили «Балтике» (0:1) и московскому «Динамо» (1:4).