Африканская конфедерация футбола объявила о присуждении технического поражения сборной Сенегала в финальном матче Кубка Африки против Марокко (1:0 ДВ).

«Апелляционный совет Африканской конфедерации футбола (CAF) постановил, что в соответствии со статьёй 84 Регламента Кубка африканских наций сборная Сенегала объявляется проигравшей в финальном матче Кубка африканских наций 2025 года с Марокко со счётом 3:0 в пользу Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF)», — написано в заявлении CAF.

Напомним, что сборная Сенегала покинула поле на 90+8-й минуте после того, как арбитр назначил пенальти за фол на Браиме Диасе.

После нескольких минут национальная команда вернулась на поле, а сборная Марокко не смогла реализовать одиннадцатиметровый удар. Уже в дополнительном времени Сенегал забил победный гол на 94-й минуте.