Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1//8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).

«Блестящий матч Матвея Сафонова. Других слов подобрать не могу. Было ощущение, что Матвей поймал кураж в этой игре, сделал много сейвов. Нельзя не отметить приведшую к голу передачу на Хвичу Кварацхелию в случае с первым забитым мячом, который добавил уверенности французам в ответном выездном матче. Сколько ни пытался "Челси" забить гол престижа, Матвей им этого не позволил. Свою работу он выполнил на отлично.

У специалистов и тренеров вратарей в Европе существует такая точка зрения: основной вратарь команды, которая на данный момент является лучшей в мире, автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты. Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы "ПСЖ" выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарем французской команды. И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

27-летний вратарь провел одиннадцатый матч подряд в основном составе парижан в текущем сезоне.