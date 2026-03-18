В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы португальская «Брага» разгромила венгерский «Ференцварош» со счетом 4:0.
Дублей в этой игре смог отметиться Рикарду Орта, а еще по одному точному удару в активе Флориана Гриллитча и Габри Мартинеса.
Результат матча
БрагаБрага4:0ФеренцварошБудапешт
1:0 Рикарду Орта 11' 2:0 Флориан Гриллич 15' 3:0 Габри Мартинес 34' 4:0 Рикарду Орта 53'
Брага: Лукаш Горничек, Густаф Лагербильке, Сику Ньякате, Брайт Арри-Мби, Виктор Гомес, Флориан Гриллич (Жоау Моутинью 76'), Жан-Батист Горби (Габриэл Москардо 65'), Родриго Саласар, Габри Мартинес (Mario Dorgeles 76'), Рикарду Орта (Диего Родригеш 76'), Пау Виктор (Фран Наварро 82')
Ференцварош: Давид Гроф, Жулио Ромау, Чебраил Макрецкис, Тоон Рамакерс, Ибрахим Сиссе, Ленни Жозеф (Жомбор Грубер 71'), Мохаммад Абу Фани (Франко Ковачевич 59'), Габи Каниховски (Каду 78'), Бамиделе Юсуф (Наби Кейта 78'), Callum O'Dowda, Mariano Gomez
Жёлтые карточки: Виктор Гомес 59', Густаф Лагербильке 66', Пау Виктор 71', Родриго Саласар 75', Габриэл Москардо 80' — Жулио Ромау 88'
Напомним, что в первой игре «Ференцварош» победил с результатом 2:0, поэтому по сумме двух встреч дальше прошла «Брага», которая в четвертьфинале сразится с сильнейшим в паре «Панатинаикос» — «Бетис».