В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы португальская «Брага» разгромила венгерский «Ференцварош» со счетом 4:0.

Дублей в этой игре смог отметиться Рикарду Орта, а еще по одному точному удару в активе Флориана Гриллитча и Габри Мартинеса.

Результат матча

Брага Брага 4:0 Ференцварош Будапешт

1:0 Рикарду Орта 11' 2:0 Флориан Гриллич 15' 3:0 Габри Мартинес 34' 4:0 Рикарду Орта 53'

Брага: Лукаш Горничек, Густаф Лагербильке, Сику Ньякате, Брайт Арри-Мби, Виктор Гомес, Флориан Гриллич ( Жоау Моутинью 76' ), Жан-Батист Горби ( Габриэл Москардо 65' ), Родриго Саласар, Габри Мартинес ( Mario Dorgeles 76' ), Рикарду Орта ( Диего Родригеш 76' ), Пау Виктор ( Фран Наварро 82' )

Ференцварош: Давид Гроф, Жулио Ромау, Чебраил Макрецкис, Тоон Рамакерс, Ибрахим Сиссе, Ленни Жозеф ( Жомбор Грубер 71' ), Мохаммад Абу Фани ( Франко Ковачевич 59' ), Габи Каниховски ( Каду 78' ), Бамиделе Юсуф ( Наби Кейта 78' ), Callum O'Dowda, Mariano Gomez

Жёлтые карточки: Виктор Гомес 59', Густаф Лагербильке 66', Пау Виктор 71', Родриго Саласар 75', Габриэл Москардо 80' — Жулио Ромау 88'