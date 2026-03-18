Нападающий ПСЖ Брадли Баркола получил повреждение во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что восстановление после травмы займет несколько недель. Помимо этого, Баркола не сможет рассчитывать на вызов в сборную Франции в ближайшее время.

Напомним, что в матче против «Челси» нападающий отметился голом на 15-й минуте.

Всего в нынешнем сезоне Баркола провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 3 голевые передачи.