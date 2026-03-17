Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор поделился мыслями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

В 1-м поединке «матрасники» разгромили лондонскую команду со счетом 5:2.

«Мы должны сыграть в этом матче так, чтобы пройти дальше, хотя наш приоритет — остаться в АПЛ.

В первом матче мы показали, что можем доставить им проблемы. Они не лучше нас. Нет ничего невозможного в том, чтобы отыграться.

Нам нужно оставаться в игре, матч может быть долгим. Ничего еще не решено, мы должны верить, что сможем это сделать», — сказал Тудор BeSoccer.

Ответная игра между «Тоттенхэмом» и «Атлетико» состоится завтра, 18-го марта в 23:00 мск.