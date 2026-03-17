«Спортинг» обыграл «Буде-Глимт» (5:0 ДВ) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В основное время матча португальская команда забила 3 безответных гола, отличились Гонсалу Инасиу на 34-й минуте, Педру Гонсалвеш на 61-й и Луис Суарес на 79-й минуте с пенальти.

Команды довели дело до дополнительного времени, где «Спортинг» забил еще 2 гола благодаря точным ударам Максимилиано Араухо на 92-й минуте и Рафаэла Нела на 120+1-й минуте.

Результат матча Спортинг Лиссабон 5:0 Будё-Глимт Будё 1:0 Гонсалу Инасиу 34' 2:0 Педро Гонсалвес 61' 3:0 Луис Суарес 79' пен. 4:0 Максимилиано Араухо 92' 5:0 Rafael Ferreira Nel 120+1' Спортинг: Руи Силва, Иван Фреснеда, Куарежма, Гонсалу Инасиу, Максимилиано Араухо ( Усман Дьоманде 110' ), Мортен Юльманн, Хидемаса Морита ( Нуну Сантуш 68' ), Джени Катамо, Педро Гонсалвес ( Дэниел Браганса 68' ), Франсиску Тринкан ( Souleymane Faye 110' ), Луис Суарес ( Rafael Ferreira Nel 116' ) Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Йостейн Гундерсен ( Хайтам Алеесами 106' ), Один Бьортуфт, Оле Дидрик Бломберг ( Исак Дюбвик Мяяття 85' ), Сондре Фет ( Сондре Эукленн 90' ), Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге ( Ульрик Салтнес 79' ), Каспер Хёг ( Андреас Хельмерсен 79' ), Хокон Эвьен ( Даниэль Басси 85' ) Жёлтые карточки: Мортен Юльманн 47', Иван Фреснеда 74', Нуну Сантуш 104' — Оле Дидрик Бломберг 6', Каспер Хёг 68', Даниэль Басси 105+3', Ульрик Салтнес 118'

Статистика матча 14 Удары в створ 3 12 Удары мимо 4 67 Владение мячом 33 16 Угловые удары 4 3 Офсайды 0 16 Фолы 11

Напомним, что в первом матче «Буде-Глимт» одержал победу со счетом 3:0. По сумме двух встреч «Спортинг» (0:3 и 5:0) пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, а норвежская команда завершила свое выступление на турнире.