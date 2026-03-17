«Спортинг» обыграл «Буде-Глимт» (5:0 ДВ) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В основное время матча португальская команда забила 3 безответных гола, отличились Гонсалу Инасиу на 34-й минуте, Педру Гонсалвеш на 61-й и Луис Суарес на 79-й минуте с пенальти.
Команды довели дело до дополнительного времени, где «Спортинг» забил еще 2 гола благодаря точным ударам Максимилиано Араухо на 92-й минуте и Рафаэла Нела на 120+1-й минуте.
СпортингЛиссабон5:0Будё-ГлимтБудё
1:0 Гонсалу Инасиу 34' 2:0 Педро Гонсалвес 61' 3:0 Луис Суарес 79' пен. 4:0 Максимилиано Араухо 92' 5:0 Rafael Ferreira Nel 120+1'
Спортинг: Руи Силва, Иван Фреснеда, Куарежма, Гонсалу Инасиу, Максимилиано Араухо (Усман Дьоманде 110'), Мортен Юльманн, Хидемаса Морита (Нуну Сантуш 68'), Джени Катамо, Педро Гонсалвес (Дэниел Браганса 68'), Франсиску Тринкан (Souleymane Faye 110'), Луис Суарес (Rafael Ferreira Nel 116')
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Йостейн Гундерсен (Хайтам Алеесами 106'), Один Бьортуфт, Оле Дидрик Бломберг (Исак Дюбвик Мяяття 85'), Сондре Фет (Сондре Эукленн 90'), Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге (Ульрик Салтнес 79'), Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен 79'), Хокон Эвьен (Даниэль Басси 85')
Жёлтые карточки: Мортен Юльманн 47', Иван Фреснеда 74', Нуну Сантуш 104' — Оле Дидрик Бломберг 6', Каспер Хёг 68', Даниэль Басси 105+3', Ульрик Салтнес 118'
Напомним, что в первом матче «Буде-Глимт» одержал победу со счетом 3:0. По сумме двух встреч «Спортинг» (0:3 и 5:0) пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, а норвежская команда завершила свое выступление на турнире.