Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что его команда в ответной встрече 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ (4:0) ответила голами на заявления ЦСКА и футболистов клуба.

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

Напомним, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян указал на то, что болельщики ЦСКА оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

В ответ на это армейский клуб заявил о негативном отношении к форварду «быков» не из-за цвета кожи, а из-за некорректного поведения. В результате КДК РФС оштрафовал ЦСКА на один миллион рублей.

«Когда готовились к ЦСКА, обращали внимание на заявление клуба и заявление их игроков, которые нам не понравились. Постарались ответить на поле, не получая карточки, а забивая голы.

Второй гол команды? Было бы очень обидно, если бы отменили. Это суперкомбинация. Спасибо судьям, хорошо разобрались. Этот гол войдет в топ‑3 голов "Краснодара" при мне», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

По сумме двух встреч «Краснодар» (1:3, 4:0) пробился в финал Кубка России Пути РПЛ, где сыграет против победителя противостояния между московским «Динамо» и «Спартаком».