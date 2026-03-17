17 марта в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» будет принимать мадридский «Реал» в рамках поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Старт игры в 23:00 мск.

В первом матче благодаря хет-трику Феде Вальверде «Реалу» удалось шокировать «Ман Сити» и выиграть 3:0. Теперь «горожанам» придется рисковать, идти вперед и добывать результат. В любом случае, от этого противостояние «Ман Сити» и «Реала» сегодня может быть еще интереснее.

На выходных «Ман Сити» сыграл вничью 1:1 с «Вест Хэмом» в АПЛ. «Реал» разгромил «Эльче» 4:1 в Ла Лиге, добыв свою третью победу подряд.

Отметим, что в очных встречах у «Реала» 4 победы в 5 поединках с «Ман Сити».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45. Кроме того, редакция предлагает смелую ставку за 5.50.

Букмекеры: 1.46 на «Ман Сити», 5.89 на «Реал», 4.37 и 1.23 на проход команд в следующий раунд.

Прогноз ИИ: победа «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

