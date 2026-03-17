Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал новость о продлении контракта с каталонской командой.

«Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом. Я очень счастлив здесь, но мне нужно поговорить со своей семьей. Время еще есть.

Думаю, всем ясно, что мне нравится здесь работать, но еще мне нравится быть независимым. У меня большая семья, которая очень меня поддерживает. Это футбол, и я стараюсь делать все возможное для команды. Но посмотрим. Время еще есть. Я не думаю о том, чтобы перейти куда‑то еще. Это будет моя последняя работа, и это меня радует», — цитирует Флика Marca.

Флик возглавляет «сине-гранатовых» с 2024-го года. Под его руководством каталонцы дважды выиграли Суперкубок Испании, а также по разу становились победителями чемпионата и Кубка страны.

После 28 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 70 очков, что позволяет ей лидировать в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на четыре пункта.