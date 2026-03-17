Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал новость о продлении контракта с каталонской командой.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом.  Я очень счастлив здесь, но мне нужно поговорить со своей семьей.  Время еще есть.

Думаю, всем ясно, что мне нравится здесь работать, но еще мне нравится быть независимым.  У меня большая семья, которая очень меня поддерживает.  Это футбол, и я стараюсь делать все возможное для команды.  Но посмотрим.  Время еще есть.  Я не думаю о том, чтобы перейти куда‑то еще.  Это будет моя последняя работа, и это меня радует», — цитирует Флика Marca.

Флик возглавляет «сине-гранатовых» с 2024-го года.  Под его руководством каталонцы дважды выиграли Суперкубок Испании, а также по разу становились победителями чемпионата и Кубка страны.

После 28 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 70 очков, что позволяет ей лидировать в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на четыре пункта.