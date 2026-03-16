Главный тренер «Барселоны», Ханс-Дитер Флик, подписал новый контракт с каталонским клубом, который будет действовать до 2028 года, как сообщает Sport.es.

Немецкий тренер достиг соглашения о продлении контракта, однако решил отложить официальное объявление до завершения выборов президента клуба. Он хочет убедиться в победе Жоана Лапорты, чтобы продолжить работу в команде.

Флик чувствует себя комфортно в «Барселоне» и уделяет особое внимание развитию молодых игроков. Его главная цель — привести команду к победе в Лиге чемпионов с молодыми игроками, которых он планирует вырастить.

После 28 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 70 очков, что позволяет ей лидировать в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на четыре пункта.