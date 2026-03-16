Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Владислава Сауся, высказался о травме футболиста.

Владислав Саусь globallookpress.com

«С Владом ничего серьезного, небольшое повреждение. В ближайшее время он вернется. Не знаю, будет ли он играть с "Динамо", врачи должны решать. Но ничего серьезного у него нет», — приводит слова Талаева «Матч ТВ».

Напомним, что Саусь пополнил ряды «Спартака» только зимой. Он перешел в стан москвичей из «Балтики».

«Спартак» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.