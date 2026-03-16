Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о предстоящем ответном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Если рассматривать первый матч и итоговый счёт в отдельности от остального, то нас наказали игроки высочайшего класса за наши собственные ошибки. В прошлом мы уже не раз на этом обжигались. Завтра мы не имеем права ошибаться. Нужно помнить, что "ПСЖ" является чемпионом Европы не просто так, но мы знаем, что можем соревноваться с ними на равных», — приводит слова Росеньора официальный сайт УЕФА.

Матч «Челси» — «ПСЖ» состоится в Лондоне во вторник, 17 марта. В первой игре парижане победили с результатом 5:2.