Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон стал всего третьим бразильцем в истории Английской премьер‑лиги, который достиг отметки в 100 очков по системе «гол + пас».

В матче 30‑го тура против «Ливерпуля», завершившегося со счётом 1:1, футболист сравнял счёт на 90‑й минуте. Этот гол позволил ему довести общую статистику до 73 голов и 27 ассистов в АПЛ.

Ранее данную отметку преодолели: Роберто Фирмино — 132 очка (82 + 50) и Габриэль Жезус — 118 очков (78 + 40).

Напомним, что карьеру в АПЛ 28‑летний Ришарлисон начинал в «Уотфорде» и «Эвертоне», а в 2022 году перебрался в «Тоттенхэм».