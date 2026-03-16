Российский тренер Александр Григорян прокомментировал игру «Локомотива» в обороне.

Ранее железнодорожники в 21-м туре РПЛ в Казани уступили «Рубину» — 0:3. Клуб с 41 очком идет третьим в таблице РПЛ.

«Старая проблема "Локомотива" вскрылась. Нет смысла говорить об их игре в меньшинстве. После рестарта мне казалось, что они ускорили свою игру в плане взаимодействий. Их быстрые атаки остались, появилась претензия на позиционную атаку, но в обороне остались огрехи. Не каждая команда их может вскрыть, но у "Рубина" получилось», — сказал Григорян на канале «Матч ТВ».