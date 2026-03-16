Эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и московским «Локомотивом».

Казанский клуб дома разгромил железнодорожников со счетом 3:0.

«Казанский "Рубин" в хорошей форме сейчас находится. Они просто играют в футбол и получают от этого удовольствие. Это видно по ним. Потом, и народ стал ходить, достаточно много было.

В первом тайме они просто подавили, растоптали "Локомотив". Катком по ним прошлись и вкатали в асфальт», — сказал Бубнов в своём телеграм-канале.

Сейчас «Рубин» идет восьмым в таблице РПЛ, «Локомотив» — на третьем месте.