Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о матче против «Тоттенхэма» (1:1).

«Я разочарован. Каждый раз, когда это происходит в последнюю минуту, это вызывает огромное разочарование. Сколько еще раз это должно случиться? Сегодня это повторилось. На этот раз это не было полной неожиданностью — последние 15-20 минут игры были наиболее равными.

Как я уже более чем привык в этом сезоне, мы не смогли реализовать свои моменты, а затем пропустили на последней минуте. Думаю, то, как они забили, было не первым случаем подобной угрозы с их стороны. Это уже было за две минуты до перерыва.

У нас есть 12-13 игроков, которые способны показывать хорошую игру. Рио Нгумоа настолько хорош, что имеет смысл его выпускать. Это сочетание игроков, которые находятся в хорошей форме, и использования качеств, которое эти игроки могут продемонстрировать», — цитирует Слота ВВС.

«Ливерпуль» теперь имеет на свое счету 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 30 баллами в активе идет 16-м.