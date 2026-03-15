Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итог матча против «Крыльев Советов» (3:0).

«Нам главное сейчас набирать очки. Приятно, что получилось добыть крупную победу. Но нельзя расслабляться, надо двигаться дальше. Впереди нас ждут очень важные матчи, будем к ним готовиться.

Я не любитель хвалить ребят раньше времени. Лучше скажу им в личной беседе, что хорошо, а что плохо. В целом молодцы, но нам еще предстоит долгий путь», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

«Пари НН» с 20 очками в активе поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» имеет в своем активе 20 очков и идет 14-м.