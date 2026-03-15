РПЛ опубликовала протокол матча 21-го тура между «Балтикой» и ЦСКА и рассказала о причинах удалений наставников команд.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален за препятствование возобновлению игры командой соперника, а наставник ЦСКА Фабио Челестини — за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере.

Напомним, что в добавленное время Талалаев выбил мяч на трибуну, а затем его толкнул нападающий ЦСКА Энрике Кармо. После этого началась массовая потасовка.

После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. ЦСКА располагается на 5-й позиции с 36-ю баллами.