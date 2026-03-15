В 28-м туре испанской Ла Лиги «Бетис» примет «Сельту». Матч состоится 15 марта в 20:30 по мск.
«Бетис» имеет 43 очка, с которыми идет на 5-й позиции в таблице. «Сельта» отстает от севильцев на 3 пункта и замыкает топ-6. У гостей сегодня есть шанс обойти «Бетис» в случае победы, так как при равенстве очков будут рассматриваться результаты очных встреч. А в прошлый раз команды сыграли вничью 1:1.
«Бетис» в прошлом туре проиграл 0:2 «Хетафе», а на неделе уступил 0:1 «Панатинаикосу» в Лиге Европы. «Сельта» проиграла «Реалу» 0:1, после чего имела ничью с «Лионом» 1:1 в ЛЕ.
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.
- Котировки букмекеров: на «Бетис» на 2.08, на ничью 3.38, на «Сельту» 3.83.
- ИИ считает, что выиграет «Бетис» со счетом 3:0.
Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.
Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.
Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.