В матче 30-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед» не было забито ни одного гола — игра завершилась со счетом 0:0.
После этого матча «Кристал Пэлас» с 39 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Лидс Юнайтед» с 32 очками находится на 15-й строчке.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон0:0ЛидсЛидс
Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво (Ереми Пино 80'), Тайрик Митчелл, Бреннан Джонсон (Даити Камада 80'), Уилл Хьюз (Адам Уортон 60'), Хефферсон Лерма, Исмаила Сарр, Эванн Гессан, Йёрген Странн Ларсен (Жан-Филипп Матета 60')
Лидс: Карл Дарлоу, Джеймс Джастин, Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Габриэль Гудмундссон, Антон Стах, Этан Ампаду, Бренден Ааронсон (Илия Груев 46'), Яка Бийол, Доминик Калверт-Льюин, Лукас Нмеча (Джейден Богл 46')
Жёлтые карточки: Уилл Хьюз 44', Бреннан Джонсон 55' — Габриэль Гудмундссон 26', Яка Бийол 31'
Красная карточка: Габриэль Гудмундссон 45+5' (Лидс)
Следующий матч «Кристал Пэлас» проведет 11 апреля против «Ньюкасл Юнайтед» в 32-м туре АПЛ, а «Лидс Юнайтед» встретится с «Брентфордом» 21 марта.