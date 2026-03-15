В матче 30-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между «Кристал Пэлас» и «Лидс Юнайтед» не было забито ни одного гола — игра завершилась со счетом 0:0.

После этого матча «Кристал Пэлас» с 39 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Лидс Юнайтед» с 32 очками находится на 15-й строчке.

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 0:0 Лидс Лидс Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво ( Ереми Пино 80' ), Тайрик Митчелл, Бреннан Джонсон ( Даити Камада 80' ), Уилл Хьюз ( Адам Уортон 60' ), Хефферсон Лерма, Исмаила Сарр, Эванн Гессан, Йёрген Странн Ларсен ( Жан-Филипп Матета 60' ) Лидс: Карл Дарлоу, Джеймс Джастин, Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Габриэль Гудмундссон, Антон Стах, Этан Ампаду, Бренден Ааронсон ( Илия Груев 46' ), Яка Бийол, Доминик Калверт-Льюин, Лукас Нмеча ( Джейден Богл 46' ) Жёлтые карточки: Уилл Хьюз 44', Бреннан Джонсон 55' — Габриэль Гудмундссон 26', Яка Бийол 31' Красная карточка: Габриэль Гудмундссон 45+5' (Лидс)

Статистика матча 0 Удары в створ 3 5 Удары мимо 4 67 Владение мячом 34 8 Угловые удары 3 5 Офсайды 2 12 Фолы 11

Следующий матч «Кристал Пэлас» проведет 11 апреля против «Ньюкасл Юнайтед» в 32-м туре АПЛ, а «Лидс Юнайтед» встретится с «Брентфордом» 21 марта.