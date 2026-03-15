Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик подвел итог матча против «Астон Виллы» (3:1).

Майкл Каррик
«В целом мы показали хорошую игру.  Многим мы действительно довольны.  Мы знали, что нас ждет важный матч, в котором нужно вернуться на путь побед, и игроки отреагировали очень хорошо.

В перерыве я был вполне доволен, игра была напряженной.  Иногда нужно действовать осторожнее.  Мы хорошо оборонялись как команда и держали дисциплину, и во втором тайме смогли открыть игру.  У нас были игроки, способные изменить ситуацию к лучшему.  Я остался доволен игрой.

Каземиро и Бруну [Фернандеш] прекрасно понимают друг друга.  Кого-то можно тренировать, а кому-то позволять выбирать момент самим.  Их связь совершенно очевидна.  Это был отличный гол и отличный удар головой».  У Бруну было много важных моментов, будь то гол или голевая передача, он всегда рядом.  Он всегда идет вперед, будь то на тренировке или в игре.

Сегодня игра была немного другой.  При плотных результатах мы могли совершить небольшой рывок в случае победы, и после поражения это было своего рода испытание, с которым мы не сталкивались до этого.  Ребята фантастически справились с этим.  Нам есть ради чего играть«, — цитирует Каррика ВВС.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" располагается на третьей строчке в турнирной таблице, "Астон Вилла" — четвертая.