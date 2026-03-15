Скауты ведущих европейских клубов, включая «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и дортмундскую «Боруссию», проявляют интерес к крайнему защитнику «Ньюкасла» Льюису Холлу.

Тем не менее, ни один из этих клубов пока не сделал официального предложения о трансфере 21-летнего футболиста. По информации Caught Offside, «сороки» не планируют расставаться с Холлом, но если все же решатся на продажу, то будут требовать компенсацию в размере 75-80 миллионов евро.

В текущем сезоне Льюис Холл принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до лета 2029 года.