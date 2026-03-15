Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался про поведение наставника «Балтики» Андрея Талалаева в конце матча 21‑го тура РПЛ с ЦСКА.  Встреча закончилась массовой дракой, а главным тренеры обеих команд получили красные карточки.

globallookpress.com

«Во‑первых, я поздравляю "Балтику" с победой.  Талалаев — большой молодец.  Команда, которая по уровню игроков ЦСКА уступает, но за счет невероятной воли, самоотдачи, дисциплины, тренерских решений одержала победу.  ЦСКА, очевидно, в кризисе, что вратарь Акинфеев подтвердил.  А дальше я хочу всем пожелать спокойствия.  Потому что сейчас легко всех собак повесить на Талалаева.  Он, конечно, не совсем прав, когда мяч выбивал.  Но, ребят, вы отреагируйте спокойно, ему дадут карточку, а что вы полезли‑то все?  И футболисты, и тренеры.

А дальше заварушка была хорошая, контент прекрасный, всю эту неделю будет обсуждаться.  Но последуют дисквалы, и кому от этого будет лучше?  Но матч был веселый, все радуются такой концовке.  Концовка медийная», — сказал Губерниев «Матч ТВ».