Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о поражении московской команды от « Рубина» (0:3).

«Результат не очень хороший для "Локомотива", все‑таки команда борется за медали, а тут такое обидное поражение. Понятно, что красные карточки сильно на игру влияют. Но думаю, что "Локомотив" ехал за победой в Казань, но получилось совсем наоборот.

Конечно, неприятно проигрывать. Но профессионализм заключается в том, чтобы быстро отойти от поражения и подготовиться к следующей игре. Этот матч можно забыть, тем более что у "Локомотива" ничего не получилось. Нужно проанализировать ошибки и двигаться дальше. Впереди важные игры», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» набрал 29 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Локомотив» с 41 очком сохранил третью строчку.