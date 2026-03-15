В 28-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» и «Севилья» проведут очный поединок, который состоится 15 марта в 18:15 мск на «Камп Ноу».
«Барселона» имеет 67 очков и опережает «Реал» на один пункт в борьбе за лидерство. «Реал» уже свой матч в этом туре сыграл, поэтому каталонцы в случае победы снова вырвутся вперед на 4 очка. До этого коллектив Ханси Флика одержал 3 победы подряд в турнире, разгромив «Леванте» (3:0) и «Вильярреал» (4:1), а также победив «Атлетик» (1:0).
«Севилья» находится на 14-й позиции. У нее 31 очко на счету и пока что клубу удается держать дистанцию с зоной вылета. Сегодня «Севилья» постарается сохранить свою безвыигрышную серию. На данный момент она составляет 5 матчей. Накануне гости добились двух ничьих подряд, сыграв 2:2 с «Бетисом» и 1:1 с «Райо Вальекано».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Котировки букмекеров: 1.28 на победу «Барселоны», 6.30 на ничью, 10.20 на победу «Севильи».
- Прогноз ИИ: «Барселона» выиграет в результативном поединке со счетом 4:3.
Трансляция матча
