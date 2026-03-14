«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в домашней встрече 21-го тура РПЛ со счетом 2:0.
Александр Соболев вывел вперед «Зенит» на 45-й минуте встречи, реализовав пенальти. Джон Дуран удвоил преимущество хозяев на 81-й минуте, точно исполнив 11-метровый удар.
ЗенитСанкт-Петербург2:0СпартакМосква
Зенит: Нино, Густаво Мантуан, Вендел, Педриньо, Adamov, Drkusic, Santos, Barrios, Glushenkov, Jhon Jhon, Sobolev
Спартак: Маркос Маркиньос, Martins, Maksimenko, Denisov, Wooh, Litvinov, Dmitriev, Umyarov, Solari, Zobnin, Barco
Жёлтые карточки: Вендел 20' — Маркос Маркиньос 15'
«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в РПЛ, продолжая погоню за лидирующим «Краснодаром» (46). «Спартак» (35) — шестой.