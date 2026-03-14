«Зенит» одержал победу над «Спартаком» в домашней встрече 21-го тура РПЛ со счетом 2:0.

globallookpress.com

Александр Соболев вывел вперед «Зенит» на 45-й минуте встречи, реализовав пенальти. Джон Дуран удвоил преимущество хозяев на 81-й минуте, точно исполнив 11-метровый удар.

Результат матча

ЗенитСанкт-ПетербургЗенит2:0СпартакСпартакМосква
Зенит:  Нино,  Густаво Мантуан,  Вендел,  Педриньо,  Adamov,  Drkusic,  Santos,  Barrios,  Glushenkov,  Jhon Jhon,  Sobolev
Спартак:  Маркос Маркиньос,  Martins,  Maksimenko,  Denisov,  Wooh,  Litvinov,  Dmitriev,  Umyarov,  Solari,  Zobnin,  Barco
Жёлтые карточки:  Вендел 20'  —  Маркос Маркиньос 15'

«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в РПЛ, продолжая погоню за лидирующим «Краснодаром» (46).  «Спартак» (35) — шестой.