После этого матча «Торино» занимает 13-е место в таблице Серии А с 33 очками в активе. «Парма» — на 12-й строчке с 34 баллами.

Футболист «Пармы» Мандела Кейта на 56-й минуте оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

В составе «Торино» отличились Джованни Симеоне на 3-й минуте, Эмирхан Илькхан на 55-й минуте и Дуван Сапата на 90+1-й минуте.

Единственный гол у гостей забил Матео Пельегрино на 20-й минуте.

«Торино» одержал уверенную победу над «Пармой» (4:1) в матче 29-го тура итальянской Серии А.

