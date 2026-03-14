«Торино» одержал уверенную победу над «Пармой» (4:1) в матче 29-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол у гостей забил Матео Пельегрино на 20-й минуте.
В составе «Торино» отличились Джованни Симеоне на 3-й минуте, Эмирхан Илькхан на 55-й минуте и Дуван Сапата на 90+1-й минуте.
Футболист «Пармы» Мандела Кейта на 56-й минуте оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
ТориноТурин4:1ПармаПарма
1:0 Джованни Симеоне 3' 1:1 Матео Пельегрино 20' 2:1 Эмирхан Ильхан 55'
Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко, Ардиан Исмайли, Энсо Эбосс (Лука Марьянуччи 90'), Маркус Педерсен, Рафаэль Обрадор, Никола Влашич (Тино Анджорин 90'), Эмирхан Ильхан (Маттео Прати 76'), Гвидас Гинейтис, Че Адамс (Дуван Сапата 61'), Джованни Симеоне (Сандро Куленович 77')
Парма: Дзион Судзуки, Эмануэле Валери, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато, Габриэл Стрефезза, Кристиан Ордоньес (Лаутаро Валенти 63'), Мандела Кейта (Науэль Эстевес 63'), Оливер Сёренсен, Бенджамин Кремаски (Sascha Britschgi 11'), Матео Пельегрино, Mariano Troilo (Гаэтано Ористанио 63')
Жёлтые карточки: Сандро Куленович 85' — Кристиан Ордоньес 59', Энрико Дель Прато 59', Габриэл Стрефезза 77'
После этого матча «Торино» занимает 13-е место в таблице Серии А с 33 очками в активе. «Парма» — на 12-й строчке с 34 баллами.