«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в гостевой встрече 21-го тура РПЛ со счетом 2:1.
Эдуард Сперцян вывел вперед «быков» на пятой минуте встречи. Михаил Игнатов сравнял счет на 88-й минуте. Сперцян оформил дубль на 90+5-й минуте, реализовав пенальти.
СочиСочи0:1КраснодарКраснодар
Сочи: Марсело Алвес, Degtev, Litvinov, Soldatenkov, Zaika, Mukhin, Kovalenko, Makarchuk, Kramaric, Fedorov, Furtado
Краснодар: Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Жуан Баши, Диего Силва, Виктор Са, Agkatsev, Paltsev, Olaza, Krivtsov, Spertsyan, Cordoba
«Краснодар» набрал 46 очков и по-прежнему лидирует в РПЛ, «Сочи» с 9 баллами все еще на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.