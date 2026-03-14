«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в гостевой встрече 21-го тура РПЛ со счетом 2:1.

globallookpress.com

Эдуард Сперцян вывел вперед «быков» на пятой минуте встречи. Михаил Игнатов сравнял счет на 88-й минуте.  Сперцян оформил дубль на 90+5-й минуте, реализовав пенальти.

Сочи 0:1 Краснодар
Сочи:  Марсело Алвес,  Degtev,  Litvinov,  Soldatenkov,  Zaika,  Mukhin,  Kovalenko,  Makarchuk,  Kramaric,  Fedorov,  Furtado
Краснодар:  Витор Тормена,  Дуглас Аугусто,  Жуан Баши,  Диего Силва,  Виктор Са,  Agkatsev,  Paltsev,  Olaza,  Krivtsov,  Spertsyan,  Cordoba

«Краснодар» набрал 46 очков и по-прежнему лидирует в РПЛ, «Сочи» с 9 баллами все еще на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.