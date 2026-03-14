Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

«В гостях "Спартак" выглядел лучше "Зенита" весь первый тайм. Это было видно. За исключением глупейшего пенальти, который сделал Солари. Это ужас. Зачем он дергал? Мяч улетает непонятно куда.

В перерыве "Зенит" сделал хорошие замены. Вышел Энрике, Дивеев вышел — молодец. И они полетели. "Зенит" забил второй, хотя, по мне, это не пенальти был. Потому что Педро сделал передачу и попал в ногу по инерции. Если бы он сделал до передачи или в момент, можно было придраться. Вообще, "Спартак" ничем не уступал.

Не кажется ли, что у клуба неудачная полоса в начале второй половины сезона? Мы говорим о "Спартаке", это не просто неудачная полоса, а взлетная. Она длится десятилетиями», — сказал Мостовой Чемпионату.

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й строчке с 35-ю баллами.