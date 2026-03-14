«Гамбург» и «Кельн» поделили очки (1:1) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Фабиу Виейра на 39-й минуте.
«Кельн» сравнял счет на 45-й минуте, отличился Саид Эль-Мала.
1:0 Фабиу Виейра 39' 1:1 Саид эль Мала 45'
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Варме Омари, Лука Вушкович, Джордан Торунарига (Даниэль Эльфадли 79'), Вильям Микельбренсис (Фабио Бальде 79'), Миро Мухайм, Альберт Самби Локонга, Николай Ремберг, Фабиу Виейра, Рансфорд Кёнигсдёрффер (Жан-Люк Домпе 66'), Дэмион Даунс (Otto Stange 67')
Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Кристоффер Лунн, Дженк Озкачар, Рав Ван ден Берг, Саид эль Мала (Мариус Бюльтер 74'), Якуб Каминьский (Флориан Кайнц 90'), Том Краус (Felipe Chavez 84'), Рагнар Ахе (Себастьян Себулонсен 74'), Youssoupha Niang (Линтон Майна 46'), Isak Bergmann Johannesson
Жёлтые карточки: Николай Ремберг 41', Миро Мухайм 90+6' — Саид эль Мала 32', Якуб Каминьский 76'
После этого матча «Гамбург» занимает 10-е место в таблице Бундеслиги с 30-ю очками в активе. «Кельн» — на 13-й позиции с 25-ю баллами.