Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями об игре московского «Динамо» после зимней паузы.

«Результативность "Динамо" неслучайна. Мобильность и состояние игроков находятся в оптимальном состоянии. На футбольном поле не видно, чтобы кто-то выпадал из командных действий. У них есть преимущество в инициативности. Это главный фактор, который позволяет говорить, что проделана хорошая работа. Но приходится стартовать с позиции, когда перспектива не будет желаемой», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

«Динамо» после зимнего перерыва одержало две победы в РПЛ над «Крыльями Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1), а также выиграл в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России у «Спартака» со счетом 5:2.

«Бело-голубые» с 27 очками занимают 7-е место в РПЛ.