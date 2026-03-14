После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 67-ю очками в активе. «Байер» — на 6-й строчке с 45-ю баллами.

Бавария: Свен Ульрайх, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас, Леннарт Карл ( Леон Горецка 61' ), Майкл Олисе ( Ким Мин Джэ 88' ), Александар Павлович ( Гарри Кейн 61' ), Конрад Лаймер ( Том Бишоф 88' ), Николас Джексон

На 90+3-й минуте полузащитник «Байера» Йонас Хофман забил гол, но арбитр отменил взятие ворот.

Игроки мюнхенцев Николас Джексон и Луис Диас получили красные карточки, оставив свою команду в меньшинстве.

У хозяев единственный гол забил Алеш Гарсия на 6-й минуте.

«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Байером» (1:1) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Прогнозы•Завтра 21:30 «Штутгарт» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставка «Штутгарт» и «Лейпциг» победителя не выявят?

Футбол•Сегодня 14:09 Хватит играть по четвергам: топ-10 звезд Лиги Европы, по которым плачет Лига чемпионов

Футбол•Вчера 17:50 Идеальная десятка: Вальверде, Месси, Саленко и еще 17 футболистов, получивших высшую оценку от L’Equipe

Футбол•Вчера 17:45 Из Африки с любовью: с кем сборная России сыграет весной-летом 2026 года

Футбол•Вчера 15:52 Математика плей-офф ЛЧ: почему «Арсенал» по-прежнему фаворит, а «Реалу» рано радоваться даже после разгромной победы

Футбол•Сегодня 14:31 Ямаль и все остальные: топ-10 лучших вингеров мира прямо сейчас

Футбол•Вчера 09:12 Гвардиола перехитрил сам себя. Как «Реал» без Мбаппе разгромил «Сити» 3:0

Футбол•Вчера 03:37 Офсайд: правило в футболе, которое всех бесит

Футбол•Вчера 08:10 Голевая машина. Перерыв пошел на пользу московскому «Динамо»

Футбол•Вчера 00:35 Месси и Роналду в одном клубе: пять раз, когда это почти случилось

Бои•04/03/2026 11:15 Реванш Холлоуэя и Оливейры, интригующий бой Де Риддера и Борральо. Анонс карда UFC 326

Милан-2026•07/03/2026 08:29 Транзит власти: Коростелёв становится главным лыжником России вместо Большунова

Футбол•12/03/2026 04:00 «Челси» провалил концовку и получил разгром в Париже: «ПСЖ» одной ногой шагнул в четвертьфинал

Футбол•11/03/2026 14:19 Показательная порка от «Особенного» и бешенство Клоппа: самые унизительные замены в истории футбола

Футбол•10/03/2026 15:05 Миллионы мимо кассы: что теряют «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» без Лиги чемпионов

Футбол•08/02/2026 08:00 Завышенные ставки. Перрен, Жозе, Алберто и еще 7 игроков, так и не покоривших РПЛ

Футбол•07/02/2026 14:02 Мама, я еду домой: Месси, Роналду и еще четыре звезды, которые могут вернуться в родные клубы

Милан-2026•05/02/2026 15:20 Одиночество чемпиона: путь Йоханнеса Клебо к абсолютному доминированию

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма