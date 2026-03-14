«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Байером» (1:1) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
У хозяев единственный гол забил Алеш Гарсия на 6-й минуте.
«Бавария» сумела сравнять счет на 69-й минуте благодаря голу Луиса Диаса.
Игроки мюнхенцев Николас Джексон и Луис Диас получили красные карточки, оставив свою команду в меньшинстве.
На 90+3-й минуте полузащитник «Байера» Йонас Хофман забил гол, но арбитр отменил взятие ворот.
БайерЛеверкузен1:1БаварияМюнхен
1:0 Алейш Гарсия 6' 1:1 Луис Диас 69' 2:1 Йонас Хофман 90+3'
Байер: Янис Бласвих, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Роберт Андрих, Эсекиэль Фернандес, Алейш Гарсия (Эксекиэль Паласиос 77'), Мартен Терье (Ибрахим Маца 46'), Эрнест Поку (Нейтан Телла 87'), Малик Тилльман, Патрик Шик (Кристиан Мишель Кофане 61'), Montrell Culbreath (Йонас Хофман 77')
Бавария: Свен Ульрайх, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас, Леннарт Карл (Леон Горецка 61'), Майкл Олисе (Ким Мин Джэ 88'), Александар Павлович (Гарри Кейн 61'), Конрад Лаймер (Том Бишоф 88'), Николас Джексон
Жёлтые карточки: Эсекиэль Фернандес 56', Роберт Андрих 74', Эдмон Тапсоба 90+5' — Жонатан Та 32', Луис Диас 74', Свен Ульрайх 90+7'
Красные карточки: Николас Джексон 42' (Бавария), Луис Диас 84' (Бавария)
После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 67-ю очками в активе. «Байер» — на 6-й строчке с 45-ю баллами.